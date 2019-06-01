Тоттенхем - Ліверпуль: де дивитися матч

Де і коли почнеться фінальний поєдинок Ліги чемпіонів
"Тоттенхем" і "Ліверпуль" у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2018/19 визначать переможця турніру. Згідно з прогнозами і котируваннями букмекерів, більше шансів на успіх у підопічних Юргена Клоппа.
1 червня 22:00
Мадрид, стадіон "Ванда Метрополітано"
На стадіоні Ванда Метрополітано в Мадриді у суботу, 1 червня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів між "Тоттенхемом" і "Ліверпулем".
На території України у прямому ефірі гру можна буде подивитися на телеканалі Футбол 1. Час початку матчу - 22:00 за Києвом.
? ? ?— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2019
Where in the world are you watching the #UCLfinal? pic.twitter.com/xOWjjM4zYU
Нагадаємо, УЄФА призначив на вирішальний матч словенську бригаду арбітрів на чолі з 42-річним Даміром Скоміною.