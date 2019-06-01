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Тоттенхем - Ліверпуль: де дивитися матч

Новини » Спорт    01.06.2019 - 15:03
Тоттенхем - Ліверпуль: де дивитися матч
Фото: "Тоттенхем" - "Ліверпуль" (twitter.com/ChampionsLeague)

Де і коли почнеться фінальний поєдинок Ліги чемпіонів

"Тоттенхем" і "Ліверпуль" у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2018/19 визначать переможця турніру. Згідно з прогнозами і котируваннями букмекерів, більше шансів на успіх у підопічних Юргена Клоппа.

1 червня 22:00
Мадрид, стадіон "Ванда Метрополітано"

 

На стадіоні Ванда Метрополітано в Мадриді у суботу, 1 червня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів між "Тоттенхемом" і "Ліверпулем". 

На території України у прямому ефірі гру можна буде подивитися на телеканалі Футбол 1. Час початку матчу - 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, УЄФА призначив на вирішальний матч словенську бригаду арбітрів на чолі з 42-річним Даміром Скоміною.

Поразка "Арсеналу" полегшило "Динамо" шлях до групи Ліги чемпіонів "Ліверпуль" незадоволений розподілом квитків на фінал Ліги чемпіонів
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