Тоттенхем - Ліверпуль: де дивитися матч

Фото: "Тоттенхем" - "Ліверпуль" (twitter.com/ChampionsLeague)

Де і коли почнеться фінальний поєдинок Ліги чемпіонів

"Тоттенхем" і "Ліверпуль" у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2018/19 визначать переможця турніру. Згідно з прогнозами і котируваннями букмекерів, більше шансів на успіх у підопічних Юргена Клоппа.

1 червня 22:00

Мадрид, стадіон "Ванда Метрополітано"

На стадіоні Ванда Метрополітано в Мадриді у суботу, 1 червня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів між "Тоттенхемом" і "Ліверпулем".

На території України у прямому ефірі гру можна буде подивитися на телеканалі Футбол 1. Час початку матчу - 22:00 за Києвом.

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Where in the world are you watching the #UCLfinal? pic.twitter.com/xOWjjM4zYU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2019

Нагадаємо, УЄФА призначив на вирішальний матч словенську бригаду арбітрів на чолі з 42-річним Даміром Скоміною.