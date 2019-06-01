Тоттенхем - Ліверпуль: анонс матчу

Фінальний матч Ліги чемпіонів сезону 2018/19 відбудеться в Мадриді між "Тоттенхемом" і "Ліверпулем". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вірять в успіх підопічних Юргена Клоппа. УЄФА призначив на поєдинок словенську бригаду арбітрів.

1 червня 22:00

Мадрид, стадіон "Ванда Метрополітано"

За титул переможця Ліги чемпіонів УЄФА-2018/19 в Мадриді битимуться англійські "Ліверпуль" і "Тоттенхем". "Червоні" у вирішальному матчі минулого року поступилися "Реалу", а цього разу зіграють проти дебютанта фіналу.

Обидві команди запам'яталися ефектними камбеками в 1/2 фіналу, відігравши відставання в три голи. "Ліверпуль" на "Енфілді" розгромив "Барселону" 4:0, здобувши перемогу з загальним рахунком 4:3, а "Тоттенхем" взяв в Амстердамі верх над "Аяксом" 3:2 і вийшов у фінал за правилом виїзного голу.

У поточному сезоні команди двічі перетиналися в рамках чемпіонату Англії. Обидва поєдинки завершилися мінімальною перемогою "мерсисайдців" з рахунком 2:1. Востаннє "Тоттенхем" перемагав "Ліверпуль" у 2017 році.

За всю історію суперники провели між собою 170 матчів. Перевага на боці "червоних", які здобули перемогу 79 разів, 43 гри закінчилися внічию і 48 разів сильніше виявлялася команда з Лондона.

"Ліверпуль" побореться за свій шостий Кубок чемпіонів і другий в епоху Ліги чемпіонів (1977, 1978, 1981, 1984, 2005). "Тоттенхем" перш в фіналах турніру не виступав, а єдиний попередній раз в півфіналі був представлений ще в сезоні 1961/62. Кращим результатом команди в Лізі чемпіонів до поточного розіграшу був вихід в 1/4 фіналу в сезоні 2010/11.