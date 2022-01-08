Тотальний блекаут: Ліван залишився без електрики

У Лівані 8 січня на всій території країни відключили електрику. Знеструмлений навіть аеропорт Бейрута.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Al Jadeed.
"Компанія Electricite du Liban відключила електрику на всій території Лівану", - передає телеканал.
За його даними, масове відключення світла в країні пов'язане з конфліктом навколо електростанції в селі Арамун під Бейрутом. Відзначається, що місцеві жителі спробували прорватися на її територію, протестуючи через постійні відключення світла.
В результаті події, уточнює телеканал, з ладу вийшла вся електромережа країни. Тимчасово знеструмлений навіть Міжнародний аеропорт Бейрута.
Нагадаємо, у жовтні минулого року у Лівані майже добу відновлювали електропостачання через проблеми з паливом для роботи електростанцій.