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Тотальний блекаут: Ліван залишився без електрики

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Лівані 8 січня на всій території країни відключили електрику. Знеструмлений навіть аеропорт Бейрута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Al Jadeed.

"Компанія Electricite du Liban відключила електрику на всій території Лівану", - передає телеканал.

За його даними, масове відключення світла в країні пов'язане з конфліктом навколо електростанції в селі Арамун під Бейрутом. Відзначається, що місцеві жителі спробували прорватися на її територію, протестуючи через постійні відключення світла.

В результаті події, уточнює телеканал, з ладу вийшла вся електромережа країни. Тимчасово знеструмлений навіть Міжнародний аеропорт Бейрута.

Нагадаємо, у жовтні минулого року у Лівані майже добу відновлювали електропостачання через проблеми з паливом для роботи електростанцій.

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ЛиванБейрут