Тотальні заборони призводять до збільшення куріння класичних сигарет, - експерт

"Тотальні заборони, які зараз пропонуються для новітніх засобів, якраз призведуть до збільшення куріння класичних сигарет. У нас є приклад з повною забороною реклами електронних сигарет у Сан-Франциско. В результаті молодь не те що не стала менше курити, а навпаки повернулась до класичних сигарет", - заявив експерт.

За його словами, аерозоль, новітні засоби виділяють на 95% менше шкідливих речовин, ніж тютюновий дим.

"Повна заборона реклами електронних сигарет чи інших альтернативних засобів може мати негативні наслідки для здоров’я всіх громадян. Парламент має схвалити виважене рішення, де враховані користь/ризик для суспільства, але точно не тотальна заборона", - додав Клайв Бейтс.