"Тотальных" осадков ожидать не стоит, но есть "но". Синоптик дала прогноз на сегодня
Сегодня, 7 марта, на большинстве территории Украины будет бурлить мокрый снег и дождь. Хотя сильных осадков ждать не стоит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Во многих областях Украины будет периодически появляться мокрый снег или дождь, в зависимости от температуры воздуха. Но тотальные осадки - вряд ли, так, зарядами, наскоками", - рассказала она.
По ее словам, в течение дня столбики термометров поднимутся в Украине до +3...+8 градусов, в южной части, в Донецкой области и в отдельных районах Днепропетровской области до +7...+10 градусов, в Крыму до +9. ..+13 градусов.
"В Киеве погода будет влажной, с периодическим мокрым снегом или дождем. Днем потеплеет до +4...+6 градусов", - добавила она.
Как сообщалось, ранее синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды в Украине до выходных.
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