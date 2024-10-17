Торсион, балка и другие: как выбрать подвеску автомобиля

Технических гурманов, выбирающих автомобиль по типу подвески колес, не так уж и много. И как на нас, это не очень хорошо: если бы мы лучше разбирались в этом, больше владельцев были бы довольны выбранной машиной.

Почему водителю желательно знать о типе подвески авто, которое он рассматривает в качестве покупки? Поэтому от этого зависит комфорт машины, характер ее управляемости, и, наконец, цена ремонта. Ниже мы рассмотрим главные типы подвески. Но сначала напомним, что она нужна для того, чтобы обеспечить ход каждого колеса вверх-вниз по отношению к кузову по заданной траектории.

Подвеска обеспечивает колесам непрерывный контакт с дорогой на неровностях и поворотах, когда кузов кренится в сторону. И именно траектория перемещения колес определяет комфорт и управляемость автомобиля. Поэтому и создано несколько типов подвесок для современных авто.

Свечная McPherson

Простейшая из всех независимых конструкций подвеска используется на передней оси, но в упрощенном варианте ее применяют и на "задке". В "Мак-Ферсоне" относительно мало деталей, но некоторые из них очень нагружены и потому быстро изнашиваются – при том, что стоят достаточно дорого, например, когда речь идет об амортизаторе (так называемая стойка). В эксплуатации свечная подвеска выходит более жесткой, особенно на неровной дороге. В настоящее время это наиболее распространенный тип подвески легковых авто.

Многорычажная подвеска

В отличие от свечной подвески, у которой колесо держит фактически один рычаг, у этого типа каждое колесо удерживается несколькими рычагами. Это обеспечивает каждому колесу полную независимость, а также три-четыре рычага дают конструкторам возможность построить такую траекторию перемещения колеса, которая наиболее выгодна с точки зрения комфорта и управляемости.

Дополнительный плюс в том, что вибрации от работы колес по дороге передаются на кузов не через пару сайлент-блоков, как у McPherson, а через шесть-восемь. Что обеспечивает более комфортное движение автомобиля. Согласно количеству деталей, ремонтировать такую ходовую подороже. Многорычажная подвеска встречается и на передней оси, и на задней, но в любом случае она является атрибутом либо машины высокого класса, либо топовой комплектации моделей среднего класса.

Полузависимая подвеска (балка)

Это тип максимально простой и дешевый, но из-за того, что в своих перемещениях колеса остаются частично зависимыми друг от друга, балка используется конструкторами только на задней оси легковых машин. Фактически здесь есть два продольных рычага (по одному на каждое колесо), соединенных поперечной балкой. Балка сдерживает колеса от перемещения в поперечном направлении (слева-справа), а чтобы при этом колесам не ограничивать их во взаимных перемещениях, сделали ее упругой. Из-за своей простоты такая подвеска недорогая – по сути два рычага и балка, что делает более доступным ремонт.

Торсионная подвеска

Собственно это не столько тип подвески, сколько тип упругого элемента: вместо привычной витой цилиндрической пружины или рессоры используется стержень, работающий на скручивание. И он влияет на конструкцию подвески колеса, давая возможность существенно упростить ее. Торсион, в отличие от пружины, занимает мало места в кузове, а еще считается, что он обеспечивает ходовой особую мягкость. Ремонт ходовой такой тип подвески не усложняет, но применение этого типа в последнее время уменьшается – вероятно, из-за большей сложности изготовления торсионов и большей цены.

Кратко

Если вы далек от техники человек, вы можете выбирать тип подвески не напрямую, а с противоположной стороны – ориентируясь на качества автомобиля. На самом деле не так уж трудно выяснить, насколько мягкую или насколько драйверскую подвеску имеет та или иная модель, насколько дорог ремонт ее ходовой части и как долго нужно ожидать запчастей. И уже исходя из этого выбирать авто, не прибегая к количеству рычагов у его колес. Однако если вы эксплуатируете давно уже не новую машину, тип своей ходовой стоит знать – хотя бы для того, чтобы во время ремонта и обслуживания недобросовестные исполнители не навязали вам ненужных работ.