В Торопце хранились ракеты к "Град", С-300, "Искандер" и северокорейские KN23, - ЦПД

Что этому предшествовало

В ночь на 18 сентября в Торопце Тверской области произошел пожар. Он возник на фоне атаки дронов и работы противовоздушной обороны в регионе.

Местные жители сообщали, что под удар мог попасть склад с боеприпасами. Начался пожар и детонация.

Несмотря на то, что Торопец расположен в 488 км от границы с Украиной, дронам удалось атаковать воинскую часть и важные склады, расположенные под Торопцом. Первоначально сообщалось, что на складах россияне хранили ракеты для БМ-21 "Град", 82-мм мины, патроны.

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