"Торонто" одержал волевую победу над "Ютой": видео всех шайб вечера НХЛ

НХЛ, регулярное первенство

"Торонто" – "Юта" – 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)

Шайбы: Марнер, 25:15, 29:34, В. Нюландер, 30:50 – Кули, 17:48, Макбэйн, 41:51

Гости открыли счет под занавес первого периода. "Юта" сумела реализовать численное преимущество после удаления Маккейба за блокировку. Гюнтер из левой зоны вбрасывания ппрострелил на "пятак", где удачно подставил клюшку Кули.

Ответ "Мейпл Лифс" к середине второй 20-минутки стал тройным. Сначала Марнер хладнокровно реализовал выход 1 в 0 после передачи Тавареса. Затем он же отличился в большинстве с отрицательного угла. Третью шайбу после перехвата забросил Вильям Нюландер, вдохновленный подписанием родного брата Александера.

На старте третьего периода "Юта" сократила отставание. Макбэйн завершил комбинацию с участием Кесселринга и Кули. Хотя гости имели впереди целую 20-минутку, но вырвать победу или хотя бы перевести матч в овертайм так и не сумели.

"Торонто" благодаря домашней победе поднялся на 3 место в Восточной конференции, имея в активе 28 очков. Тем временем "Юта" остается за пределами топ-восьмерки на Западе (19 пунктов). Следующий поединок "Мейпл Лифс" сыграют на выезде против "Флориды", а "Юта" продолжит путешествие по Канаде, заехав в Монреаль к "Канадиенс".