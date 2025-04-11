Торгуют на черном рынке: Россия похитила почти 2 миллиона украинских артефактов

Сколько артефактов и коллекций похитили россияне

Россия продолжает целенаправленно уничтожать и похищать культурное наследие Украины, похитив более 1,7 миллиона единиц артефактов на временно оккупированных территориях. Эти ценности, от археологических находок до музейных коллекций, активно продаются на черном рынке, что является нарушением международного права.

"Россия нарушает все возможные нормы международного права, присваивая культурные ценности Украины, и если раньше эти предметы вывозили в музеи России, то сейчас они торгуют ими на черном рынке", - подчеркнул министр.

Как Украина возвращает артефакты

Благодаря международному сотрудничеству, Украина постепенно возвращает вывезенные артефакты. По словам Точицкого, во время зарубежных визитов иностранные органы власти неоднократно передавали Украине изъятые культурные ценности, которые были вывезены за границу для продажи.

Министр также обратил внимание, что к похищению украинских культурных ценностей причастны российские официальные лица. В Украине уже введены санкции против 55 физических лиц и трех юридических лиц, которые занимаются хищением и разрушением культурного наследия.