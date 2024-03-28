RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Торговали "белыми билетами". В Одесской области будут судить работника ТЦК и правоохранителя

Фото: в Одесской области будут судить работника ТЦК и правоохранителя (dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Завершено расследование в отношении работника Раздельнянского районного территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП), который вместе с одним из правоохранителей торговал "белыми билетами" в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Что случилось

Работник военкомата через своего знакомого правоохранителя предложил одному из военнообязанных "помочь" получить документы о непригодности к службе. 

В том же числе он даже предоставил "выбор" оформить непригодность: 

  • из-за брака с женщиной с инвалидностью; 
  • из-за ограничений по состоянию здоровья.

Дельцы были задержаны еще в феврале текущего года во время передачи 7 тысяч долларов. 

 

Фото: в Одесской области будут судить работника ТЦК и правоохранителя (dbr.gov.ua)

Что угрожает

Фигурантам дел, согласно ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Киеве мошенники, выдававшие себя за сотрудников ТЦК и ДБР, обманули мужчину на 1,7 млн гривен.

Также в Одессе разоблачили "схему" в Одесском районном ТЦК и СП, которая помогала депутатам и их родственникам избежать мобилизации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаТЦК