Торговали "белыми билетами". В Одесской области будут судить работника ТЦК и правоохранителя

Что случилось

Работник военкомата через своего знакомого правоохранителя предложил одному из военнообязанных "помочь" получить документы о непригодности к службе.

В том же числе он даже предоставил "выбор" оформить непригодность:

из-за брака с женщиной с инвалидностью;

из-за ограничений по состоянию здоровья.

Дельцы были задержаны еще в феврале текущего года во время передачи 7 тысяч долларов.

Фото: в Одесской области будут судить работника ТЦК и правоохранителя (dbr.gov.ua)

Что угрожает

Фигурантам дел, согласно ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, грозит лишение свободы сроком до 5 лет.