Торгпред України допускає введення тимчасової заборони на експорт металобрухту

"Ми вивчаємо торговельну політику ЄС і бачимо, що ЄС працює над тим, щоб повністю заборонити експорт металобрухту, враховуючи екологічні вимоги", - повідомив Качка.

За його словами, якщо ЄС піде на такий крок, то "цілком ймовірно, що і Україна піде цій практиці".

Качка також звернув увагу на те, що питання металобрухту в багатьох країнах перестав бути питанням виключно торгової політики.

"У всьому світі увага до металобрухту зростає в контексті реалізації екологічних цілей. Це стосується і ЄС. Відповідно, швидше за все, ми з ЄС будемо синхронізуватися, оскільки це частина циркулярної економіки. Це набагато більш глибоке питання, ніж торгівля або виробництво", - підкреслив заступник міністра.