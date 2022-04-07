Торгові мережі зможуть отримати кредити до 1 млрд гривень під 5%, - Мінекономіки

Кабінет міністрів України розширив програму "5-7-9%". Торговельним мережам дозволили залучати пільгові кредити на суму до 1 млрд гривень на один рік під 5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Відповідно до ухваленої постанови, оформити кредит зможуть підприємства, у яких продукти харчування складають не менше 60% торговельної площі.

Як зазначили в прес-службі, після початку війни був порушений грошовий цикл по лінії виробник-переробник-торгова мережа. В результаті останні опинилися в ситуації гострого дефіциту оборотних коштів, оскільки раніше працювали з відтермінуванням платежу, а тепер зобов’язані сплачувати за соціально важливі товари протягом 10 календарних днів.

У міністерстві зазначають, що рішення дозволить забезпечити безперебійні поставки продовольства до магазинів як великих міст, так і маленьких селищ, що зніме проблему дефіциту товарів повсякденного вжитку.