Торгові переговори між США і Китаєм поновляться наступного тижня

Представники Сполучених Штатів Америки і Китаю відновлять торгові переговори наступного тижня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, США і Китай спробують вирішити річну торгову війну між країнами.

"Ці переговори продовжаться на наступному тижні", - заявив економічний радник Білого дому Леррі Кудлоу.

Представник Торгового представництва США пізніше заявив, що обидві сторони знаходяться в процесі планування телефонних переговорів на рівні офіційних осіб США та Китаю на наступний тиждень.

Основними учасниками переговорів з американської сторони стане торговельний представник США Роберт Лайтхизер і міністр фінансів Стівен Мнучин, а головним переговірником у Китаї - віце-прем'єр Лю Хе.

Переговори між країнами були перервані в травні після того, як США звинуватив Китай у тому, що він відступив від своїх зобов'язань, узятих раніше в тексті угоди, яка, за словами учасників переговорів, було майже завершено.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що глава Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп на полях саміту G20 в Осаці домовилися відновити торговельні переговори між країнами та не вводити нові мита. Під час двосторонньої зустрічі лідери досягли згоди про відновлення торговельно-економічних консультацій.

Крім того, на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе президент США Дональд Трамп заявив, що китайська сторона, ймовірно, хотіла б угоду, але США в даний момент не готові до його укладення.