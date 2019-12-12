Торгово-промислова палата повністю провалила виконання стратегії розвитку, - експерт

Торгово-промислова палата (ТПП) України фактично повністю провалила виконання своєї "Стратегії розвитку" до 2020 року, але її керівник Геннадій Чижиков все одно збирається повторно обиратися на посаду президента бізнес-асоціації. Про це заявив політичний експерт Олексій Якубін, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"До кінця цього року ТПП має представити звіт за свою діяльність у 2019 році. Члени комісії, звісно, розкажуть про свої великі перемоги та досягнення, представлять амбітні плани на майбутнє. Але передбачаю, що всі тактично замовчать провал виконання стратегії розвитку палати до 2020. А це, вочевидь, є фактом, бо зазначені цілі у цій стратегії не збігаються з тим, що ми маємо у реальності", - пише експерт.

Він також додав, що в стратегії розвитку ТПП до 2020 року прописана функція представництва інтересів бізнесу на національному та міжрегіональному рівні, але ТПП не змогла реалізувати ці функції в повній мірі.

"Закладені національними й міжнародними експертами цілі та завдання залишилися по один бік дороги, а "ратна гвардія пана Чижикова" пострибала в інший… Вони активно розпочали “відкривати” Брюсселі, Парижі, Лондоні, Відні, Сіднеї, Пєкіни, Піренеї, країни Африканського континенту… У тому числі, приписуючи приватні поїздки в рахунок бюджету палати. (В деяких випадках, є така інформація, навіть сувеніри, і ті були придбані за загальні кошти). Але конкретних результатів у міжнародному напрямку так і не показали. Такий собі туризм за чужий рахунок. Ніби добре, але де результати? Просто нагадаю, що на початок осені у нас негативне сальдо зовнішньої торгівлі - більше 4 мільярдів доларів. І воно збільшується", - зазначив політолог.

Якубін підкреслив, що крім вищезгаданого функціонала, у Торгово-промислової палати було ще кілька важливих цілей і завдань, записаних у "Стратегії". Зокрема, це проведення системної політики та кампаній із захисту інтересів національного бізнесу та утримання ролі найпотужнішої бізнес-асоціації з підтримки та розвитку малого та середнього бізнесу.

"Але це взагалі смішно. ТППУ не те що не стала найвпливовішою асоціацією для МСБ, багато вітчизняних бізнесменів взагалі про неї не знают і вперше чують. Тож можна вже цілком точно говорити, що завдання стати “найпотужнішою бізнес-організацією” керівництвом та особисто Чижиковим провалене. Але це, до речі, не заважає йому обиратися на посаду президента ТППУ на другий термін", - вважає експерт.

Це, за його словами, лише ключові цілі, які були представлені у лише першій статті "Стратегії розвитку ТПП" і є невиконаними нинішнім керівництвом бізнес-асоціації.

"Тобто, вони не спромоглися навіть просунутись по ключовим напрямкам, не кажучи вже про всі інші. Постають риторичні питання: "чи має громадськість офіційно побачити усі ці "веселі картинки" пана Чижикова у звіті діяльності асоціації у 2019, і як він збирається пояснити спільноті всі ці свої "видатні здобутки?", - підсумував Якубін.