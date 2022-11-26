Торгово-промышленная палата призвала парламент принять реформу градостроительства

Торгово-промышленная палата Украины, членами которой являются 7550 предприятий и организаций и среди которых более 60 бизнес-ассоциаций Украины, поддержала законопроект о реформе градостроительства (№5655). Его инициировала заместитель председателя комитета ВРУ по организации госвласти, самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо-обращение членов палаты.

"Наиболее важны такие нововведения в сфере градостроительства, как: тотальная цифровизация процедур, повышение прозрачности всех процессов в сфере градостроительства, распределение функций градостроительного контроля и градостроительного мониторинга, повышение ответственности за нарушение условий градостроительства. Это, в свою очередь, должно существенно снизить коррупционные риски в сфере градостроительной деятельности и повысить уровень доверия международных инвесторов к строительной отрасли", - говорится в письме ТППУ.

Учитывая важность законопроекта, Торгово-промышленная палата рекомендует Верховной раде принять его как можно скорее во втором чтении.

Напомним, ранее законопроект №5655 призвали как можно скорее принять члены коалиции "Украинский совет бизнеса", в состав которой входит 104 бизнес-ассоциаций разных отраслей экономики Украины, Всеукраинский аграрный совет, а также Лига страховых организаций Украины, ассоциация "Страховой бизнес", Харьковский союз страховщиков и Ассоциация риелторов Украины.