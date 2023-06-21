Торговый дом "С-Проф": зачем нужны "сковородки" за 720 тыс грн и почему это не коррупция

Торговый дом "С-Проф" (S- Prof) обнародовал свою позицию по поводу подозрений в коррупционной составляющей при закупке кухонного оборудования в школы одного из районов столицы.

Информация о том, что в Киеве закупили сковородки и овощерезки для школ по якобы заоблачным ценам, повлекла за собой волну возмущения в украинских медиа и соцсетях. Однако Торговый дом "С-проф" заявляет, что поставляемое им качественное новейшее оборудование является гораздо более эффективным и энергосберегающим, чем то, которым сегодня пользуются школы, а негативные публикации в медиа в адрес компании содержат немало манипуляций.

Коррупция несет серьезную угрозу социальному, экономическому и политическому развитию общества, между тем компания S-Prof всегда выступала за прозрачность государственных закупок и общественный контроль над этими процессами. Ведь именно контроль и публичная отчетность обеспечат эффективное и прозрачное использование публичных средств, смогут предотвратить коррупцию и создать равные условия для всех участников в сфере государственных закупок. За 12 лет работы компании на рынке проектирования промышленных кухонь торговый дом "С-Проф" ни разу не предлагал на публичных закупках товары по завышенным ценам.

Это касается и "сковородок", вокруг которых развернулся скандал в СМИ. Большинство публикаций на эту тему содержат манипуляции, из-за которых страдает имидж нашей компании, тогда как на самом деле предложенные технологические решения являются конкурентными и эффективными.

Так, общественность ввели в заблуждение использованием термина "сковородка" для обозначения тепловой кулинарной системы. Тепловое кулинарное оборудование обеспечивает процессы жарки, тушения, приготовления первых блюд, варки, приготовления под давлением, заменив таким образом кастрюли, электрическую плиту, пекарский шкаф, жарочный шкаф и промышленную сковородку. Такой аппарат объединяет несколько способов приготовления в одном и требует меньшей площади и электроэнергии. Кроме того, благодаря скорости приготовления, соединению пароконвекционной печи и мультифункционального теплового прибора можно обеспечивать значительный ассортимент пищи и подавать ее детям свежеприготовленной.

Критические материалы в печати касались и овощерезок, закупленных представителями столичных властей у нашей компании. Следует отметить, что через овощерезку в школьной столовой ежедневно проходит до 500 кг овощей. Использование новейшей профессиональной техники позволяет обеспечить широкий ассортимент полезной пищи, эстетику блюд, скорость приготовления и безопасность школьной пищи (диски изготовлены из сертифицированных материалов, не вступающих в химическую реакцию с контактирующими продуктами).

Такое оборудование облегчает работу поваров школьных столовых, лишая их потребности в течение всего дня работать с ножом у рабочего стола, высвобождая время для того, чтобы заботиться о качестве и безопасности приготовления пищи. Что касается стоимости таких овощерезок, то закупка проходила на овощерезку с комплектом оборудования для протирания картофеля пюре, комплектом из 8 дисков-ножей для нарезки различных типов овощей и аксессуаром для очистки, а сравнивали его стоимость со стоимостью овощерезки без комплектующих и аксессуаров.

Подчеркиваем, что цены, установленные нашим Торговым домом "С-Проф", являются рыночными, а на отдельные товары – ниже рыночных. Это можно увидеть из приведенных таблиц, данные для которых взяты в открытом доступе. Так, для художественного лицея "Зміна" в Днепровском районе столицы "S-Prof" поставил тепловую кулинарную систему с аксессуарами за 725 700 грн (с НДС), в то время как на рынке такое оборудование стоит от 800 тыс грн.

Комплект овощерезки с аксессуарами управление образования Днепровской РГА в Киеве приобрело у Торгового дома "С-Проф" за 131 958 грн (с НДС), что тоже ниже рыночных предложений.

Неправдивы и обвинения в том, что новые кухонные приборы будут потреблять много электроэнергии – в отдельных материалах СМИ говорилось, что тепловой прибор потребляет до 21 кВт/час, а ежегодные затраты на электроэнергию для него будут составлять 400 тыс грн.

Тепловая кулинарная система и пароконвектомат являются максимально экономным и энергоэффективным оборудованием, поскольку такие системы являются герметичными и греют только продукт внутри, а не внешнюю среду, а также максимально быстро работают, что сокращает срок приготовления пищи и потребление электроэнергии. Общая мощность мультифункционального прибора (iVario 2-S) действительно 21кВт/ч, однако речь идет о максимальной нагрузке в пиковые моменты использования. Потребление же электроэнергии происходит в зависимости от типа готовящегося блюда и температур, необходимых для приготовления. Так, например, в многофункциональном тепловом приборе вскипятить 50 л воды можно за 15 – 20 мин, тогда как в варочном котле этот процесс будет занимать от 1,5 до 3 часов.

С использованием пароконвекционной технологии на приготовление 100 котлет понадобится 12-17 минут, а расход электроэнергии составит не более 2,5-3 кВт, тогда как при использовании традиционной технологии (электросковорода и жарочный шкаф) этот процесс займет 1-1,5 часа, а потребление электроэнергии будет на уровне 12-18 кВт.

При реализации всех проектов компании "S-Prof" мы предоставляем комплексное техническо-технологическое решение, которое включает в себя установку и запуск оборудования, обучение и переподготовку персонала, технологическую поддержку, позволяющую оборудованию работать бесперебойно и эффективно на протяжении многих лет.

За последние семь лет наша команда активно работает над трансформацией системы питания в Украине. Крайне важно применение новейших технологий в детских учреждениях. В нашей стране только начинается процесс имплементации современного подхода к организации питания в заведениях среднего и дошкольного образования.

В то время как, к примеру, в европейских странах использование кулинарных систем на кухнях учебных заведений является привычным делом, ведь это позволяет готовить быстро, вкусно и качественно. Кроме того, использование новейшего оборудования позволяет готовить свежие блюда, имеющие эстетический вид – для детей этот момент очень важен. Во всех учебных заведениях, где компания "S-Prof" помогала налаживать производственный процесс, мы получали положительные отзывы о качестве, вкусе и виде блюд от педагогов, родителей и самих учеников.

Мы искренне болеем за качественные изменения в подходах организации питания, отходе от советской системы, поэтому готовы обучать, информировать, поддерживать всех тех, кто стремится к переменам. Ведь вкладывая средства в высокотехнологичность и эффективность экономики, мы закладываем фундамент мощного и состоятельного государства.