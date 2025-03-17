Торговые войны Трампа замедлят экономический рост в мире и в США, - прогноз ОЭСР

Прогнозируется, что годовой реальный рост ВВП в Соединенных Штатах замедлится с очень высоких недавних темпов до 2,2% в 2025 году и 1,6% в 2026 году.

Ожидается что реальный рост ВВП еврозоны составит 1,0% в 2025 году и 1,2% в 2026 году, поскольку возросшая неопределенность сдерживает рост.

Прогнозируется, что рост в Китае замедлится с 4,8% в этом году до 4,4% в 2026 году.

Инфляционное давление сохраняется во многих экономиках, при этом общая инфляция недавно снова выросла во все большей доле экономик. Инфляция цен на услуги остается высокой, со средним показателем 3,6% в экономиках ОЭСР. По прогнозам, в 2025-26 годах инфляция будет выше, чем ожидалось ранее, хотя все еще будет умеренной по мере замедления экономического роста. Прогнозируется, что общая инфляция снизится с 3,8% в 2025 году до 3,2% в 2026 году в экономиках G20.

Торговые войны Трампа

Как отметили в ОЭСР высокий уровень геополитической и политической неопределенности в настоящее время несет с собой существенные риски для базовых прогнозов. Одним из возможных рисков является эскалация мер по ограничению торговли.

Иллюстрация, в которой двусторонние тарифы повышаются на весь несырьевой импорт в США с соответствующим повышением тарифов, применяемых к несырьевому импорту из СЩА во всех других странах, показывает, что мировой объем производства может упасть примерно на 0,3% к третьему году, а мировая инфляция может вырасти на 0,4 процентных пункта в год в среднем за первые три года.

"Влияние этих шоков будет усилено, если политическая неопределенность будет увеличиваться еще больше или произойдет широкомасштабная переоценка рисков на финансовых рынках. Это усилит понижательное давление на корпоративные и домашние расходы по всему миру", - отмечают в ОЭСР.