Що таке NOX?

Валютний ринок Форекс переповнений пропозиціями "суперприбуткових" торгових систем. На практиці більшість комерційних стратегій виявляються пустушками, які навіть не проходили випробування реальним ринком. Сьогодні поговоримо про продукт іншого класу.

NOX - автоматична торгова стратегія, яка випробовувалася на історичних даних за 22 роки і тестувалася (досі працює) на реальному ринку з 2017 року. Вона згенерувала більше 500% прибутку без використання агресивних методів управління капіталом. Як і чому вона працює?

Як з'явилася торгова стратегія NOX

Стратегія NOX не схожа на класичні торговельні системи, оскільки в її основі лежить не технічний і фундаментальний аналізи. Це торговий робот, заснований на технічному арбітражі, який працює на валютному ринку до моменту його відкриття, без індикаторів та інших сторонніх інструментів. Як це можливо?

Валютний ринок відкритий для трейдерів з ночі неділі до ночі п'ятниці. Це час, в яке працюють всі світові банки, інвестиційні фонди, приватні трейдери та інвестори. У цей період відбувається максимальна кількість валютно-обмінних операцій і спекуляцій.



Фактично ринок починає працювати за дві години до офіційного відкриття (о 20:00 за стандартом GMT). У цей час найбільші світові банки проводять операції з купівлі-продажу валюти на солідні суми. Більшості брокерів доступ на ринок в цей період закритий.



Перед створенням стратегії NOX була проведена велика робота. Досліджено статистичні дані за період з 20:00 до 22:00 по GMT з початку функціонування валютного ринку Форекс в електронному вигляді. На їх підставі виведена закономірність, яка дозволяє заробляти гроші на ринку до його старту.

Торгова стратегія NOX - абсолютно новий продукт, проте він пройшов тестування реальним ринком. У цьому можна переконатися, вивчивши онлайн-моніторинг роботи торгового робота на незалежному ресурсі з 2017 року до теперішнього часу. Крива прибутковості стратегії NOX плавно рухається вгору.

Принципи роботи стратегії

Завдяки спеціальному програмному забезпеченню, розробленому для торгового робота NOX, трейдер отримує доступ до торгів до офіційного відкриття майданчиків. Це стало можливим внаслідок домовленостей з кількома прайм-брокерами - партнерами, які надають доступ до міжбанківської ліквідності.

У роботі з торговою стратегією NOX можуть бути встановлені обмеження: робот працює на ринку з обмеженою ліквідністю.

Якщо "викинути" на ринок необмежений торговий обсяг, угоди не будуть виконані через відсутність контрагентів. У зв'язку з цим в стратегії NOX обмежена загальна сума капіталу, яку можна використовувати в торгівлі роботом.

NOX - новий продукт на ринку, у якого на поточний момент немає аналогів. У стратегії використовуються нестандартні методи, які ще не представлені на Форексі. Це дозволяє припустити, що торгова стратегія NOX в доступному для огляду майбутньому буде так само ефективно працювати, як і в період її тестування на реальному ринку.

Про ранньому відкритті ринків можна прочитати на wffw.info