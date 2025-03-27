Торговая война разгорается: ЕС готовит ответ на автомобильные пошлины Трампа

"Я глубоко сожалею о решении США ввести пошлины на европейский автомобильный экспорт", - сказала она.

Глава Еврокомиссии отметила, что пошлины - это налоги. Это плохо для бизнеса, хуже для потребителей в равной степени как в США, так и в Европейском Союзе.

"Как крупная торговая сила и сильное сообщество из 27 государств-членов, мы будем совместно защищать наших работников, бизнес и потребителей по всему Европейскому Союзу", - добавила Фон дер Ляйен.

Пошлины Трампа

Новые пошлины, которые ударят, в частности, по немецким автопроизводителям, вступят в силу 2 апреля. "Мы собираемся взимать плату со стран за ведение бизнеса в нашей стране и за то, что они отнимают у нас рабочие места, отнимают наше богатство, отнимают многое из того, что они отнимали на протяжении многих лет", - заявил Трамп.

В тот же день Трамп намерен ввести более широкий спектр так называемых взаимных пошлин. "Это настоящий День освобождения Америки", - сказал он, добавив, что раунд будет " очень мягким ". Позже он пригрозил ввести меры "гораздо более масштабные, чем запланированные в настоящее время", если ЕС будет сотрудничать с Канадой против США.

По информации Bloomberg, ЕС ожидает, что Трамп применит двузначную тарифную ставку по всему блоку, а не установит разные ставки для каждого государства-члена. Чиновники ЕС, встречающиеся с коллегами из США в Вашингтоне на этой неделе, видят мало шансов предотвратить следующий раунд.