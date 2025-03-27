Торговая война разгорается: ЕС готовит ответ на автомобильные пошлины Трампа

Президент США Дональда Трампа объявил о 25% пошлинах на импорт всех автомобилей. ЕС намерен принять ответные меры для защиты всех стран - членов блока.
Об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление.
"Я глубоко сожалею о решении США ввести пошлины на европейский автомобильный экспорт", - сказала она.
Глава Еврокомиссии отметила, что пошлины - это налоги. Это плохо для бизнеса, хуже для потребителей в равной степени как в США, так и в Европейском Союзе.
"Как крупная торговая сила и сильное сообщество из 27 государств-членов, мы будем совместно защищать наших работников, бизнес и потребителей по всему Европейскому Союзу", - добавила Фон дер Ляйен.
Новые пошлины, которые ударят, в частности, по немецким автопроизводителям, вступят в силу 2 апреля. "Мы собираемся взимать плату со стран за ведение бизнеса в нашей стране и за то, что они отнимают у нас рабочие места, отнимают наше богатство, отнимают многое из того, что они отнимали на протяжении многих лет", - заявил Трамп.
В тот же день Трамп намерен ввести более широкий спектр так называемых взаимных пошлин. "Это настоящий День освобождения Америки", - сказал он, добавив, что раунд будет " очень мягким ". Позже он пригрозил ввести меры "гораздо более масштабные, чем запланированные в настоящее время", если ЕС будет сотрудничать с Канадой против США.
По информации Bloomberg, ЕС ожидает, что Трамп применит двузначную тарифную ставку по всему блоку, а не установит разные ставки для каждого государства-члена. Чиновники ЕС, встречающиеся с коллегами из США в Вашингтоне на этой неделе, видят мало шансов предотвратить следующий раунд.
ЕС потребуется некоторое время, чтобы оценить свои ответные планы, но со времени первого срока Трампа блок создал надежный инструментарий, которым он может воспользоваться.