Топ-менеджеры банков назвали тренды банковского сектора в 2023 году

В 2023 г. украинские банки ожидает дальнейшая цифровизация банковских услуг с развитием дистанционного обслуживания, повышение процентных ставок, симулирование безналичных расчетов, а также постепенное сближение украинской банковской системы с системой ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на топ-менеджеров украинских банков в комментарии УНН .

"Будем поддерживать клиентов и держать финансовый фронт. Будем кредитовать. Наши сегменты - малый и средний бизнес и розница. Переживем блекаут и вернемся в инновации и диджитал. Наш розничный бизнес уже работает над обновленным клиентским предложением. Будем развивать продуктовый ряд и для бизнеса, в основе которого также диджитал продукты", - заявили в Приватбанке.

В свою очередь, председатель правления "ОТП Банка" Владимир Мудрый отмечает, что ситуация будет зависеть, прежде всего, от результатов боевых действий, скорости деоккупации украинских территорий, дальнейшей международной помощи нашей стране.

"При сохранении сегодняшнего статус-кво, кредитования населения и экономического сектора будет ограничено, в том числе и в связи с незначительным спросом на кредиты в условиях неопределенности. Процентные ставки останутся на высоком уровне. Правительство продолжит активно привлекать средства в военные ОВГЗ, возможно и у иностранных инвесторов. А НБУ - принимать меры по сдерживанию инфляции и связыванию свободной гривны: удерживать на высоком уровне ключевую ставку, повышать требования к обязательным резервам и др.", - прогнозируют в ОТП.

По словам председателя наблюдательного совета АО "УКРБУДИНВЕСТБАНК" Светланы Демьяненко, физических лиц ожидает повышение ставок по депозитам в национальной валюте и спрос на инструменты дистанционного обслуживания.

"Если же говорить о субъектах хозяйствования, то среди приоритетов - обслуживание и финансирование пострадавших в результате вооруженной агрессии российской федерации. Кроме того, актуальным будет финансирование аграрного сектора, включая посевную, в том числе и смежные отрасли, обеспечивающие функционирование сельскохозяйственных предприятий", - подчеркивает Светлана Демьяненко.

Банкир считает, что востребована будет поддержка предприятий критической инфраструктуры, пищевой промышленности, продуктового ритейла и смежных отраслей продовольственного обеспечения.

"Не менее важно будет финансирование инфраструктурных проектов - восстановление и развитие объектов социальной, транспортной и критической инфраструктуры. Придется финансировать транспортно-логистическую инфраструктуру и проекты, связанные с развитием новых логистических решений. Отдельное направление - поддержка релокации предприятий, которые находились в зонах активных боевых действий, а также производственных мощностей для импортозамещения поступающей из России и Беларуси продукции", - добавляет председатель наблюдательного совета АО "УКРБУДИНВЕСТБАНК".

Игорь Левченко, возглавляющий департамент персональных банковских услуг в UKRSIBBANK BNP Paribas Group, убежден, что основные тренды в банковской системе будут напрямую зависеть от потребностей клиентов и государства.

"В первую очередь, это возобновление торговой сети на деоккупированных территориях, развитие и усовершенствование отделений в рамках программы Power Banking. Совершенствование дистанционных каналов обслуживания, и платформ интернет-банкинга. Востребован будет и международный сервис. С начала войны более 4,5 млн украинцев покинули Украина, но нуждается в доступе к банковскому сервису, как в Украине, так и за ее пределами", - отмечает Игорь Левченко.

По его словам, будет происходить и усовершенствование сервисов для наиболее популярных банковских продуктов, таких как платежные карты, возобновление программ кредитования. Интеграция банковских сервисов в "Дія" (на примере продажи ОВГЗ) и увеличение доли ОВГЗ в портфелях клиентов банка", - считает представитель банка.