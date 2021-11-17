RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Топ-менеджера "АрселорМіттал" підозрюють у завданні мільярдних збитків держбюджету

Автор: Владислав Красінський

Топ-менеджеру приватної металургійної компанії повідомили про підозру у завданні збитків державному бюджету на понад 2,2 млрд гривень. Наразі ведеться розслідування його злочинної діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За словами інформованого джерела РБК-Україна, мова йде про компанію "АрселорМіттал", але прізвище підозрюваного він назвати не зміг.

Слідчі встановили, що у 2017-2019 роках підозрюваний вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства та нараховував плату за користування надрами двох родовищ залізних руд. А з грудня 2014 по березень 2019 року він допоміг підприємству ухилитися від сплати до бюджету рентної плати за користування надрами.

"Таким чином, як встановили в результаті комплексної судової експертизи, сума збитків державі через ненадходження до бюджету рентної плати за користування надрами становить понад 2,2 млрд гривень", - розповіли в СБУ.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Читайте РБК-Україна в Google News
КриворожстальСлужба безпеки України