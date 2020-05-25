ТОП-50 політичних експертів України: опитування на рейтинговій платформі "Коментарів" у розпалі

Медіагрупа "Коментарі" пропонує всім бажаючим взяти участь у масштабному онлайн-опитуванні на новій рейтинговій платформі Ratings.Comments.UA

Медіагрупа "Коментарі" рада повідомити про успішний запуск рейтингової платформи Ratings.Comments.UA – сучасного і зручного онлайн-інструменту для галузевих експрес-опитувань. Тисячі користувачів Мережі вже познайомилися з нашою новинкою і взяли участь у пілотному опитуванні – "ТОП-50 політичних експертів і аналітиків".

У добірці – 50 найбільш відомих, авторитетних і цитованих політичних експертів українського інтернет-сегменту. Кожен із цих людей заслужив своє місце в нашому рейтингу завдяки своєму професіоналізму, об'єктивності та вмінню простими словами пояснити складні політичні процеси. Ми ж хочемо визначити – хто з експертів користується найбільшою довірою серед своїх же колег, журналістів і, звичайно ж, простих українців. Голосування на рейтингової платформі буде відкритим до 30 червня 2020 року включно. Повний список учасників опитування виглядає так:

Антонюк Олександр – політичний експерт;

Бала Віталій – політолог, директор Агентства моделювання ситуацій;

Сергій Бєлашко – політолог, директор Агентства соціальних комунікацій;

Тарас Березовець – політтехнолог, директор компанії Berta Communications;

Бізяєв Руслан – політичний оглядач, експерт Українського інституту політики;

Кость Бондаренко – політолог, керівник Фонду "Українська політика";

Бортнік Руслан – політолог, директор Українського інституту політики;

Воля Володимир – політичний експерт Українського інституту політики;

Гаврилечко Юрій – експерт аналітично-консалтингового центру "Українська фабрика думок";

Гарань Олексій – науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи";

Гарбарук Ігор – міжнародний експерт, керівник громадської організації "Національний інтерес України";

Гливка Андрій – політтехнолог, політичний експерт;

Голобуцький Олексій – політтехнолог, заступник директора Агентства моделювання ситуацій;

Головачов Андрій – політичний, економічний експерт;

Гончарук Валерій - політолог, кандидат політичних наук;

Давидюк Микола – політолог, журналіст, письменник;

Димов Валерій – політолог, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень;

Дяченко Олена – політичний експерт, директор консалтингової компанії "Партія влади";

Єрмолаєв Андрій – політичний експерт, екс-директор Національного інституту стратегічних досліджень;

Загородній Тарас – політолог, керуючий партнер Національної антикризової групи;

Золотарьов Андрій – політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор";

Карасьов Вадим – політолог, директор приватного підприємства "Інститут глобальних стратегій";

Корнійчук Дмитро – політичний аналітик;

Кушнір Світлана – політичний експерт;

Кучухідзе Антон – експерт з питань міжнародної політики;

Лазарєв Олександр – політолог, співзасновник, громадський діяч в ГО "Народний союз";

Магда Євген – політолог, директор Інституту світової політики;

Мельник Олексій – політолог Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова;

Мельник Микола – політолог, генеральний директор Аналітичної групи "Левіафан";

Мусієнко Олександр – політолог, керівник Центру військово-правових досліджень;

Небоженко Віктор – політолог, директор Соціологічної служби "Український барометр";

Нусс Павло – політичний аналітик і блогер;

Одарченко Катерина – політтехнолог, партнер SIC Group, Голова Інституту демократії та розвитку "PolitA";

Олещук Петро – політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка;

Палій Олександр – політолог, політичний консультант, історик;

Постернак Олег – політолог, політтехнолог, керівник Центру політичної розвідки;

Погребинський Михайло – політолог, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології;

Раїмов Дмитро – політтехнолог, директор і засновник Вільної школи журналістики;

Решмеділова Олександра – політолог, провідний аналітик Міжнародного інформаційно-аналітичного центру "Розвиток України";

Романенко Юрій – політолог, експерт з міжнародної та внутрішньої політики Українського інституту майбутнього;

Рудяков Павло – політолог, директор Інформаційно-аналітичного центру "Перспектива";

Сазонов Кирило – політолог, журналіст, блогер;

Семенюк Тарас – політолог, експерт аналітичного центру Kyivstratpro;

Снєгирьов Дмитро – політолог, експерт з військових питань, співголова громадської ініціативи "Права справа";

Соскін Олег – політолог, колишній радник президента України Леоніда Кучми;

Таран Віктор – політолог, голова Центру "Ейдос";

Фесенко Володимир – політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента";

Чаплига Михайло – політолог, політконсультант, директор Інституту профспілкового руху;

Якубін Олексій – політолог, старший викладач кафедри соціології факультету соціології і права НТУУ "Київський політехнічний інститут";

Яхно Олеся – політолог, кандидат політичних наук.

Вибираємо найкращого спільно – експерти, журналісти та читачі "Коментарів". Рейтинг "ТОП-50 політичних експертів і аналітиків" – це наш власний індекс, що складається з трьох елементів:

1) Опитування самих політичних експертів – 1 голос = 2 бали. Хто може оцінити професійні якості фахівця краще, аніж його колеги по цеху?

2) Журналісти – 1 голос = 2 бали. Саме медіа запрошують у свої ефіри аналітиків і політологів, транслюють їх думки на своїх паперових або електронних сторінках для широкої аудиторії. Тому думка журналістів в особі головних редакторів, топ-менеджерів та медіаекспертів важлива для нашого індексу.

3) Оцінка користувачів – 1 голос = 1 бал. Кожен окремий читач не такий впливовий, як перші дві категорії, але всі разом вони – сила. Саме читачі і глядачі є кінцевим споживачем інформаційного продукту, який пропонують ЗМІ та лідери громадської думки. Їх сила в кількості, і ми це врахували у своєму індексі ТОП-50.

Підсумки конкурсу ми оформимо у вигляді інфографіки, а також серії матеріалів, де лідери опитування зможуть більш розгорнуто розповісти про існуючі в Україні політичні розклади, прогнози і ризики.

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