Топ 5 бізнес-рішень майбутнього

Світ не перестає дивувати нас. До трендів космічного туризму приєднується Метавсесвіт та оцифрування будь-якого активу. До яких змін треба бути готовим підприємцям у найближчому майбутньому – розповіли експерти клубу Top Premium.

1. Криптосистеми та Метавсесвіт

Фільми про віртуальну реальність, що хвилюють розум, - вже не жанр фентазі.

"Поки в мережі обговорюють різку зміну назви мережі, потрібно дивитися на ці процеси глобально" - вважає Кирило Мішанін - співзасновник фонду Infodriver Capital, який займається управлінням криптовалютними активами та блокчейн консалтингом.

Кирило Мішанін

"Метавсесвіт - це коли ти одягаєш QR-окуляри, рукавички, і в тебе з'являється новий віртуальний світ. У ньому можна буде творити мистецтво, малювати картини, купувати об'єкти та отримувати за це токени. Під час продажу об'єкти зникають з твого віртуального світу і з'являються в іншої людини". На думку експерта, і на саму фінансову систему чекають великі зміни. Ринок криптовалют збільшується з кожним днем ​​і неминучою є його інтеграція з банками та всілякими мобільними додатками для проведення платежів за товари та послуги, а також прямого придбання цифрових активів. Нова система взаємодії банків та крипти дасть можливість створити капітал у мільйон доларів для будь-якої середньостатистичної людини.

2. Ще одна можлива новація – розробка стандартів для оцінки цифрової безпеки бізнесу.

"Зараз, коли всі масово йдуть в онлайн, захист даних стає вкрай важливим, і те, наскільки успішно компанії фінансують цей напрямок – важливий показник для інвесторів. Найближчим часом має змінитися і сам процес аудиту" - розповів Артем Ковбель #1 професіонал боротьби з фін. шахрайством у СНД.

"Поки що – це "ручна" робота, особливо в Україні. Аудитори самі вивчають документацію, складають звіти, перекладають їх іншими мовами, якщо потрібно. Все це розтягує процес інколи на тижні. Бізнесу зазвичай потрібен результат ще на вчора. Прискорити роботу може нове сучасне ПЗ, технології штучного інтелекту та блокчейну. Вони вже є, але більшість – скоріше пілотні проекти (наприклад, EY Blockchain Analyzer – інструменту від компанії EY для аналізу прозорості транзакцій клієнтів, які проводяться на базі блокчейну)".

Світ змінюється, бізнес змінюється і стандарти фінансової звітності мають змінюватись разом із ними. Деякі з тих, що є, вже не дозволяють об'єктивно оцінювати фінансову ситуацію у компанії. Наприклад, немає єдиних стандартів оцінки стійкості бізнесу – саме поняття стійкості виникло нещодавно. При оцінці стійкості бізнесу різні аудитори використовують різні критерії, що часто призводить до плутанини у звітності. Щоб виправити ситуацію, Рада зі стандартів фінансового обліку (FASB) вже запропонувала створити для цього нову організацію – Раду зі стандартів стійкості (Sustainability Standards Board, SSB). Вона повинна буде розробити та впровадити новий стандарт.

3. Далі можемо говорити про розвиток цифрового бізнесу. І за консультацією пішли до фінансистів. Вікторія Охріменко, фінансовий експерт у сфері цифрових активів:

"Цифровий бізнес – це термін, який використовується для опису бізнес-напрямків, бізнес-моделей та цілих компаній у цифровій формі. Вони змінюються завдяки цифровим технологіям та цифровим можливостям. У цьому процесі нові технології постійно адаптуються до новітніх технологій, адаптуються такі процеси, як ланцюжок поставок, а також забезпечується можливість об'єднання в мережу та обмін інформацією з іншими. Приклади: Продаж оцифрований і автоматизований через інтернет-магазини, екосистеми платформ і т.д.

Вікторія Охріменко

Але цифрове перетворення йде на крок далі. Звичайно, необхідний цифровий контент, цифрові процеси, а також цифрова бізнес-модель, і це "перетворення" розглядає всі аспекти бізнесу. Будь то потреби клієнтів, інноваційні нові продукти, можливості та завдання на ринку, нового виду суспільних відносин, соціально-економічних, регулювання яких має здійснюватися у правовій площині або, зрештою, "нова економіка".



4. Продовжуючи тему переходу в онлайн, не можна оминути питання навчання та різних курсів. Але якщо дистанційні уроки в школі та англійська по zoom вже стали повсякденним явищем, то що скажіть про курс самооборони та поводження зі зброєю? Такі заняття вже доступні в розвинених компаніях, які забезпечують комплексну безпеку для бізнесу та приватних осіб.

"Ми розробили власну платформу для навчання, яка допоможе змінити ставлення до безпеки в нашій країні", - зазначив founder "Security Consalting", Євген Косторубов.

Євген Косторубов

- Наш кейс - це насамперед інноваційний підхід і до самих процесів безпеки в компанії. У реаліях майбутнього – бізнесам, які починають займати значні позиції на ринку, необхідний всебічний підхід до цих питань, від захисту конфіденційної інформації, особистих даних та контролю всіх бізнес-процесів до

впровадження інноваційних технологій в управління та економічний розвиток бізнесу, а також масштабування компаній, шляхом злиття малих та середніх підприємств у великі бізнес-організації.



5. А що зрештою? Чи витримає людський мозок такий потік інформації та трансформацій? Або як не збожеволіти в новому світі - розповів психолог і коуч бізнесменів Ігор Олійник.

Ігор Олійник

"На сьогоднішній день, а в майбутньому ще частіше люди залишатимуться без повноцінної комунікації та спілкування, що обов'язково призведе до збільшення різних психічних захворювань" - не найоптимістичніша інформація (прим.ред).

А використовуючи соцмережі, різні інтернет-майданчики, на яких можна знайти величезну кількість інформації для формування та розвитку особистості, а також отримати психологічну допомогу, люди лише посилюватимуть свій стан. Це пов'язано з особливістю людини, яка любить приписувати собі ті можливості та якості, яких у них немає. У такий спосіб спотворювати свою реальність.

Вихід із цієї ситуації є, і це – професійна допомога філософів, психологів, психотерапевтів та психіатрів. Але в нашому соціумі існує думка, що допомогти і підтримка таких професіоналів — це погано і "не круто". Навіщо потрібно звертатися по допомогу до фахівців, якщо можна самостійно вивчити все в інтернеті? Таке питання часто виникає у людей. Та й до того ж, такий варіант ще й дешевший. Але, на жаль, це пастка, з якої немає виходу.

Сама людина так влаштована, що часто сприймає інформацію емоційно. Крім цього, той самий інструмент (рекомендація) працює зовсім по-різному в різних ситуаціях. Так, використовуючи одну рекомендацію, людина сьогодні може собі допомогти, а завтра - нашкодити.

Тому щоб привести розуміння і сприйняття людини в порядок, потрібна допомога тих, хто займається цим питанням на професійному рівні.