ТОП-100 «Гордість України. Чоловіки»: на прес-конференції в УНІАН оголосили дату фіналу унікального рейтингу

В конце марта Одесский национальный академический театр оперы и балета откроет двери гостям и участникам церемонии награждения всеукраинского рейтинга ТОП-100 «Гордость Украины. Мужчины». Мероприятие станет частью более крупного проекта ТОП-100 «Гордость Украины», первые финалисты и победители которого были названы в прошлом году.

Реакция делового мира показала, что такой формат знакомства с успешными и талантливыми соотечественниками крайне востребован среди бизнесменов. Как отметила идейный вдохновитель события, продюсер и главный редактор делового глянца «Финансофф» Эльвира Гаврилова, рейтинг ТОП-100 мужчин и аналогичный ему женский ТОП соберут в весенней Одессе более тысячи гостей из Украины и из-за рубежа.

Первый национальный рейтинг ТОП-100 «Гордость Украины. Мужчины» готов назвать своих героев

К запуску мужского рейтинга Эльвиру Гаврилову подтолкнул широкий общественный резонанс, вызванный первым проектом подобного формата ТОП-50 «Гордость и красота Украины. Женщины». Отзывы конкурсантов показали, что в украинском социуме есть запрос на события, где собираются успешные состоявшиеся люди из разных сфер деятельности.

Красноречивым подтверждением этих слов стали несколько тысяч заявок, поданных для участия в рейтингах ТОП-100 «Гордость Украины. Мужчины» и ТОП-100 женщин. Оргкомитет достойно справился с нелегкой задачей отбора сотни финалистов для каждого из проектов. И на сцену поднимутся не просто успешные люди, а те, кто показывает достижения нашей страны далеко за её пределами. Такие, как «лицо с обложки», человек, который помогает украинским технологическим компаниям покорять зарубежные рынки — Максим Слободянюк.

Всеукраинский рейтинг ТОП-100 мужчин — люди, которые создают настоящее и будущее этой страны

Церемония награждения порадует гостей и участников перфомансами на самой длинной в Европе 100-метровой красной дорожке, звездными ведущими Дмитрием Коляденко и Соломией Витвицкой, яркими исполнителями и оригинальными номерами. Она станет запоминающейся точкой в рейтинговом отборе, с заключительным гала-ужином и возможностью общения в неформальной обстановке.

Наверняка, вечер церемонии положит начало новым прочным деловым отношениям, в том числе и с зарубежными партнерами. По словам Эльвиры Гавриловой, рейтингами ТОП-100 заинтересовались многие продюсерские агентства, которые собираются специально посетить ТОП-100 «Гордость Украины. Мужчины» и ТОП-100 «Гордость и красота Украины. Женщины» ради знакомства с нашими успешными соотечественниками.

Как отметила на пресс-конференции в УНИАН продюсер, украинцев знают и любят во многих частях света. Эльвира Гаврилова хочет, чтобы Украина тоже гордилась своими гражданами, которые готовы вкладывать свои знания, время и деньги в будущее этой страны. Именно эту цель считает для себя главной оргкомитет, а интерес в украинском обществе к проектам ТОП 100 показывает, что команда организаторов находится на верном пути.