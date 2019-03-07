ТОП-100 «Гордість України. Чоловіки»: на прес-конференції в УНІАН оголосили дату фіналу унікального рейтингу

В кінці березня Одеський національний академічний театр опери та балету відкриє двері гостям і учасникам церемонії нагородження всеукраїнського рейтингу ТОП-100 «Гордість України. Чоловіки». Захід стане частиною більшого проекту ТОП-100 «Гордість України», перші фіналісти та переможці якого були названі в минулому році.

Реакція ділового світу показала, що такий формат знайомства з успішними і талановитими співвітчизниками украй затребуваний серед бізнесменів. Як зазначила ідейний натхненник події, продюсер і головний редактор ділового глянцю «Фінансофф» Ельвіра Гаврилова, рейтинг ТОП-100 чоловіків і аналогічний йому жіночий топ зберуть у весняній Одесі понад тисячу гостей з України та з-за кордону.

Перший національний рейтинг ТОП-100 «Гордість України. Чоловіки» готовий назвати своїх героїв

До запуску чоловічого рейтингу Ельвіру Гаврилову підштовхнув широкий громадський резонанс, викликаний першим проектом подібного формату ТОП-50 «Гордість і краса України. Жінки». Відгуки конкурсантів показали, що в українському соціумі є запит на події, де збираються успішні самодостатні люди з різних сфер діяльності.

Красномовним підтвердженням цих слів стали кілька тисяч заявок, поданих для участі в рейтингах ТОП-100 «Гордість України. Чоловіки» і ТОП-100 жінок. Оргкомітет гідно впорався з нелегким завданням відбору сотні фіналістів для кожного з проектів. І на сцену піднімуться не просто успішні люди, а ті, хто показує досягнення нашої країни далеко за її межами. Такі, як «обличчя з обкладинки» — людина, яка допомагає українським технологічним компаніям підкорювати закордонні ринки — Максим Слободянюк.

Всеукраїнський рейтинг ТОП-100 чоловіків — люди, які створюють сьогодення і майбутнє цієї країни

Церемонія нагородження порадує гостей і учасників перфомансами на найдовшій в Європі 100-метрової червоній доріжці, зоряними ведучими Дмитром Коляденком та Соломією Вітвіцькою, яскравими виконавцями і оригінальними номерами. Вона стане незабутньою точкою в рейтинговому відборі, з заключною гала-вечерею і можливістю спілкування в неформальній обстановці.

Напевно, вечір церемонії покладе початок новим міцним діловим відносинам, в тому числі і з зарубіжними партнерами. За словами Ельвіри Гаврилової, рейтингами ТОП-100 зацікавилися багато продюсерських агенцій, що збираються спеціально відвідати ТОП-100 «Гордість України. Чоловіки» і ТОП-100 «Гордість і краса України. Жінки» заради знайомства з нашими успішними співвітчизниками.

Як зазначила на прес-конференції в УНІАН продюсер, українців знають і люблять у багатьох частинах світу. Ельвіра Гаврилова хоче, щоб Україна теж пишалася своїми громадянами, які готові вкладати свої знання, час і гроші в майбутнє цієї країни. Саме цю мету вважає для себе головною оргкомітет, а інтерес в українському суспільстві до проектів ТОП-100 показує, що команда організаторів знаходиться на вірному шляху.