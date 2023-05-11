Топ-10 вакансий для безработных: сколько готовы платить в Украине

По состоянию на май 2023 года в базе данных Государственной службы занятости зарегистрировано 36 тыс. вакансий. Наибольшее количество предложений для рабочих профессий, хотя более 40% безработных имеют высшее образование.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Государственного центра занятости.
В профессиональном разрезе больше всего вакансий подается в службу занятости работодателями для трудоустройства:
Топ-10 наиболее востребованных рабочих профессий по данным базы вакансий службы занятости:
По состоянию на начало мая средний размер заработной платы в вакансиях, представленных в службу занятости, составил 11 тыс. грн. В частности среди работников сферы торговли и услуг - 12 тыс. грн, квалифицированных рабочих сельского и лесного хозяйств - 8 тыс. грн, квалифицированных рабочих с инструментом - 11 тыс. грн, рабочих по обслуживанию оборудования и машин - 12 тыс. гривен.
При этом в базе данных Государственной службы занятости есть отдельные предложения работы с относительно высокой заработной платой, например:
"Следует отметить, что высокий уровень оплаты труда работодатели предлагают квалифицированным работникам с опытом работы по выполнению сложных задач или за работу в особых условиях", - говорится в сообщении.
Как отметили в центре, одной из основных проблем на рынке труда является профессионально-квалификационный дисбаланс и отдельные отличия между спросом и предложением рабочей силы. На сегодняшний день наибольший спрос у работодателей наблюдается на квалифицированных работников рабочих профессий. В то же время среди зарегистрированных безработных 43% имеют высшее образование, а в отдельных крупных городах - до 60% и выше. При этом количество безработных из числа бывших руководителей, профессионалов и специалистов втрое превышало количество соответствующих вакансий.
Напомним, по данным НБУ, с начала 2023 года ситуация на рынке труда в Украине улучшается. Однако безработица остается высокой и приобретает признаки структурной. В I квартале 2023 года уровень безработицы оценен в около 20%.
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