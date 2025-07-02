ТОП-10 навыков, которые дает корпоративный английский для карьерного роста

Знание английского языка давно стало не просто преимуществом, а необходимостью для карьерного роста. В бизнесе, где глобальные связи становятся нормой, умение эффективно общаться на английском открывает двери к новым возможностям. Именно поэтому все больше компаний инвестируют в корпоративные курсы английского языка как в стратегическое направление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на English Today.
Работники, владеющие английским языком, способны эффективно общаться с иностранными партнерами, участвовать в международных проектах, представлять компанию на глобальном уровне. Но еще важнее - это те мягкие и жесткие навыки, которые формируются во время обучения. Вот десятка самых ценных из них:
Ведение деловой переписки - правильная структура, тон и словарный запас для профессиональной коммуникации.
Каждый из этих навыков непосредственно влияет на успешность в команде, повышает производительность и облегчает продвижение по карьерной лестнице. Кроме того, у работника появляется больше шансов на участие в зарубежных тренингах, стажировках или перемещение в международные офисы компании.
Одно из важнейших условий результативного обучения - правильный выбор языковой школы. English Today имеет опыт разработки программ именно под бизнес-запросы клиентов. Курсы адаптированы к специфике компаний, уровню работников и отраслевой терминологии. Это позволяет достигать заметного прогресса уже через несколько месяцев. Гибкий график, современные методики, постоянный мониторинг результатов - все это обеспечивает высокий уровень мотивации и стабильные результаты.
Инвестиции в корпоративный английский - это инвестиции в будущее компании и ее команды. Это инструмент, который помогает не только быть конкурентными, но и формировать новую генерацию лидеров. Корпоративный английский - это реальный инструмент роста для работников и бизнеса в целом.
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