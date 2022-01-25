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Тони дизельного палива: під Одесою викрили нелегальну АЗС

Автор: Іванна Шовкун

Прикордонники виявили 3 тонни дизельного палива на нелегальній АЗС. Вона працювала без документів та обладнання, необхідного для функціонування заправної станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Нелегальна АЗС була розташована в населеному пункті Кодима Одеської області. Її виявили оперативники Подільського прикордонного загону разом із представниками прокуратури.

За попередніми даними, сума оцінки пального, яке виявили на заправці, становить 100 тисяч гривень.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, в Одесі оперативники СБУ припинили діяльність підпільного центру з майнінгу криптовалют. Криптоферма викрадала промислові обсяги електроенергії біля залізниці.

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АЗС