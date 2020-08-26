Тон Меркель щодо РФ посилився з-за ситуації з Навальним, - Bloomberg

Тон канцлера Німеччини Ангели Меркель став більш жорстким стосовно Росії на тлі можливого отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, Меркель незадоволена реакцією президента РФ Володимира Путіна на дану ситуацію.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до Меркель.

Видання повідомляє, що Меркель є ключовим каналом зв'язку між Путіним і Євросоюзом. При цьому вона розчарована тим, що президент РФ не виявив гнучкості у справі з можливим отруєнням Навального.

"Хоча Меркель схильна ретельно вибирати мову, її тон відносно Росії став жорсткішим. Менш ніж через дві години після того, як лікарі в Берліні визначили, що Навальний, відомий критик Путіна, ймовірно, був отруєний, Меркель зажадала від Путіна "в терміновому порядку повністю розслідувати цей акт" і виявити причетних до цього", - повідомляє Bloomberg.

За словами джерел, швидкість, з якою вона відповіла, повинна була дати сигнал Кремлю про те, наскільки серйозно Меркель ставиться до цього питання.

"Довіра між Меркель і Путіним знаходиться на рекордно низькому рівні, і відносини продовжували погіршуватися після анексії Путіним Кримського півострова в України в 2014 році і його підтримки українських сепаратистів на сході Донбасу", - повідомляє видання.

Наголошується, що у зв'язку з цим можливе послаблення підтримки з боку Німеччини російського газопроводу "Північний потік-2", проти якого виступає більшість європейських країн.

Нагадаємо, Олексій Навальний впав у кому 20 серпня. Через два дні він був транспортований в клініку в Німеччині. При цьому російські лікарі заявили, що в організмі Навального не виявили отрут, а причиною погіршення стану могло стати порушення обміну речовин.

У свою чергу німецькі лікарі заявили, що Навального отруїли речовиною групи "холінестерази".

При цьому у Путіна заявили, що поки немає підстав для кримінального розслідування інциденту з опозиціонером Олексієм Навальним.