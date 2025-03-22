В том числе полиграфы: Пентагон начал расследование после визита Маска

В ответ на обвинения, связанные с недавним визитом Маска в Пентагон, руководитель аппарата министра обороны Пита Хегсета Джо Каспер призвал провести расследование "несанкционированного раскрытия" информации, касающейся национальной безопасности. Кроме того, он призвал виновных "передать в соответствующий орган по обеспечению соблюдения уголовного закона для привлечения к уголовной ответственности".

Отмечается, что Илон Маск, который является самым богатым человеком в мире с миллиардами долларов оборонных контрактов, посетил Пентагон в пятницу для разговора о сокращении расходов и инновациях. Визит вызвал споры еще до своего начала после того, как The New York Times сообщило, что Маск должен был получить совершенно секретную информацию о планах американских военных на случай возможной войны с Китаем.

The Times, ссылаясь на нескольких источников знакомых с этим вопросом, сообщилт, что Маск должен был ознакомиться с секретными военными стратегиями США, которые касаются Китая, что потенциально может раскрыть критически важные секреты Пентагона, учитывая значительные деловые интересы Маска в этой стране. Взгляды миллиардера на Китай также вызвали беспокойство. Он назвал Тайвань "неотъемлемой частью" КНР и однажды предложил сделать этот самоуправляемый остров административной зоной страны.

Однако президент США Дональд Трамп и глава Минобороны Пит Хегсет отрицали, что когда-либо были планы провести для Маска такой высокопоставленный брифинг.

Еще больше ужесточая контроль, Маск обратился в своей соцсети Х, настаивая на судебном преследовании должностных лиц Пентагона, сливающих СМИ вводящую в заблуждение информацию.

"(Расследование утечек -ред.) начнется немедленно и завершится отчетом министру обороны. Отчет будет включать в себя полную запись несанкционированных раскрытий в Министерстве обороны и рекомендации по улучшению таких усилий", - написал Каспер в служебной записке, опубликованной поздно вечером 21 марта.