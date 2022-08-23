Томатний грип: в Індії стрімко поширюється новий вірус

В Індії стрімко поширюється нова вірусна інфекція, яку виявили ще у травні, але тепер вона поширилася на два інших штату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lancet Respiratory Medicine.
Вчені намагаються визначити, що це за вірус та його вже встигли прозвати томатним грипом. Причиною для такої назви стали хворобливі червоні пухирі, які виникають на тілі у хворих. Вірус дуже заразний та легко передається при тісному контакті. Захворіти можна навіть через дотик до брудних поверхонь або потрапляння речей в рот.
"Рідкісна вірусна інфекція перебуває в ендемічному стані та вважається безпечною для життя. Через жахливий досвід пандемії COVID-19 бажано проявляти пильність, щоб запобігти подальшим спалахам", - йдеться в статті.
Новий вірус дуже схожий на коронавірус, чикунгунью та лихоманку денге, які поширені в Індії в сезон дощів і переносяться комарами.
Нагадаємо, що у Києві стрімко зросла захворюваність на COVID-19.
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