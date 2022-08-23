Томатний грип: в Індії стрімко поширюється новий вірус

В Індії стрімко поширюється нова вірусна інфекція, яку виявили ще у травні, але тепер вона поширилася на два інших штату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lancet Respiratory Medicine .

Вчені намагаються визначити, що це за вірус та його вже встигли прозвати томатним грипом. Причиною для такої назви стали хворобливі червоні пухирі, які виникають на тілі у хворих. Вірус дуже заразний та легко передається при тісному контакті. Захворіти можна навіть через дотик до брудних поверхонь або потрапляння речей в рот.

"Рідкісна вірусна інфекція перебуває в ендемічному стані та вважається безпечною для життя. Через жахливий досвід пандемії COVID-19 бажано проявляти пильність, щоб запобігти подальшим спалахам", - йдеться в статті.

Новий вірус дуже схожий на коронавірус, чикунгунью та лихоманку денге, які поширені в Індії в сезон дощів і переносяться комарами.