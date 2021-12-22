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У Томаківці Дніпропетровської області будують стадіон біля "школи майбутнього"

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Дніпропетровська область, Середа 22 грудня 2021 10:32
У Томаківці Дніпропетровської області будують стадіон біля "школи майбутнього" Фото: у Томаківці Дніпропетровської області будують стадіон біля "школи майбутнього" (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

У селищі Томаківка Дніпропетровської області, де нещодавно завершилася реконструкція опорного ліцею, почалося будівництво пришкільного стадіону. І ліцей, і стадіон є об'єктами програми президента "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.

"Модернізовану освітню інфраструктуру доповнюємо сучасними спортивними локаціями. На Дніпропетровщині оновлюємо стадіони опорних шкіл. Такі об’єкти вже облаштували, зокрема, в Апостоловому, Карпівці, Покровському, Перещепиному. Нині триває реконструкція у Томаківці", - зазначив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

На об’єкті вже розпланували основні спортивні локації, встановили led-освітлення, зробили дренажну систему. Зараз будівельники монтують огородження міні-футбольного поля, облаштовують тротуари та готують основу під спортивні майданчики.

На шкільному подвір’ї з’явиться ігровий майданчик для волейболу та баскетболу, міні-футбольне поле зі штучним газоном, вуличні тренажери, бігова доріжка та яма для стрибків у довжину.

У Томаківці Дніпропетровської області будують стадіон біля &quot;школи майбутнього&quot;

"Такі спортивні локації - вимога часу. Коли готували проєкт оновлення нашої опорної школи, одразу передбачили й сучасний стадіон поряд. Навчальний заклад вже модернізований. Тепер йдуть роботи на спортмайданчику", - розповів голова Томаківської селищної громади Іван Калашник.

Раніше у Томаківського ліцею замість стадіону були лише саморобні футбольні ворота й декілька вкопаних автомобільних скатів.

У Томаківській громаді - 35 населених пунктів, майже 15 тис. мешканців, зокрема й 2 тис. дітей шкільного віку. В опорному ліцеї - 525 учнів.

Раніше повідомлялося, що опорний ліцей в смт Томаківка Дніпропетровської після реконструкції за програмою президента "Велике будівництво" змінився до невпізнанності. Його також називають "школою майбутнього".

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Дніпропетровська область Велике будівництво
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