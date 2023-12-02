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"Томагавк" форварда "Нью-Орлеана" деклассировал оборону "Сан-Антонио": момент дня в НБА

Фото: Трей Мерфи набрал 18 пунктов против "Сперз" (twitter.com/PelicansNBA)
Автор: Антон Федорцив

Универсальный форвард "Нью-Орлеан Пеликанс" Трей Мерфи оказался наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

 

Молодой нападающий запомнился сольным моментом на финише первой четверти. На "дуге" он получил передачу Уильямсона, ложным движением обошел защитника и в эффектном прыжке, подогнув ноги в коленях, выполнил слэм-данк одной рукой.

Стараниями Мерфи и других "Пеликанс" одержали победу над "Сан-Антонио" (121:106). Теперь "Нью-Орлеан" поднялся на 7-е место в Западной конференции НБА. "Сперз" же потерпели 14-е поражение подряд и остались там же на дне.

Самым результативным в поединке стал центровой "Пеликанс" Йонас Валанчюнас. Он набрал 24 очка, сделал 12 подборов и отдал 1 ассист. Мерфи же набрал 18 очков за 22 минуты в игре.

Кто такой Кеннет Трей Мерфи

Уроженец Северной Каролины, выступал за "Райс Оулз" и "Вирджинию Кавальерс" на студенческом уровне. На драфте НБА-2021 выбран "Мемфисом" под 17-м номером.

"Гриззлис" сразу обменяли форварда в "Нью-Орлеан". Под эгидой ассоциации дебютировал осенью того же года. Выступал за фарм-клуб "Бирмингем Скуадрон" в Лиге развития НБА. В этом году проиграл Маку Макклангу финал Слэм-данк контеста-2023.

Отец Мерфи выступал за Университет Северной Каролины в конце 80-х. Трей – прозвище форварда, чтобы не спутать с другими представителями семьи. Мужчин трех поколений зовут Кеннет, но отца называют Кенни, а дедушку – Кен.

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