"Лише проти". У Німеччині запропонували нову стратегію щодо Росії

"Стосовно Росії нам потрібно більше реалізму, а не наївних спроб видавати бажане за дійсне", - пише Рот.

На його думку, безпека у Європі може існувати "лише проти Росії, а не разом з нею".

"В майбутньому не може бути особливого шляху Німеччини з Росією за рахунок наших партнерів з Центральної та Східної Європи", - написав Рот та закликав переглянути німецьку політику стосовно Росії.