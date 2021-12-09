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У Токіо наступного року можуть дозволити одностатеві шлюби

Автор: Анна Полисученко

У столиці Японії Токіо планують дозволити одностатеві шлюби з квітня 2022 року. Деякі регіони Токіо вже визнають одностатеві пари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Для поліпшення розуміння сексуальної різноманітності, а також зменшення проблем, з якими стикається ЛГБТ-спільнота, в наступному році ми презентуємо основні принципи впровадження одностатевої системи партнерства", - сказала губернатор Токіо Юріко Койке на засіданні асамблеї.

Деякі представники ЛГБТ досі стикаються в Токіо з нерівністю у фінансових справах.

"Це важливий крок для Японії. Сподіваюся, це матиме ефект доміно на інші органи місцевого самоврядування", - заявив керівник Prime Services Japan в Goldman Sachs Маса Янагісава, який входить до Ради кампанії "Шлюб для всіх".

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ТокиоЯпонія