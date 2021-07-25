На Токіо насувається тайфун

На даний момент тайфун "Непартак" знаходиться в районі островів Бонін (також відомі як Огасавара), розташованих на південь від Японії в Тихому океані.

Зараз швидкість вітру в районі цих островів становить 20 м/c, однак, чим ближче "Непартак" буде підходити до Токіо, тим більше буде швидкість вітру.

До того моменту, як тайфун підійде до східного узбережжя Японії, вітер буде піднімати хвилі до 6-8 метрів, а в японській столиці випаде від 100 до 150 мм опадів.

В оргкомітеті Олімпіади в Токіо оголосили, що розклад змагань може бути скоригований через тайфун, що наближається.

"Непартак" став восьмим тайфуном, який сформувався в Тихому океані в 2021 році.