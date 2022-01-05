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Токаєв відправив уряд Казахстану у відставку. Призначено нового держсекретаря та в. о. прем'єра

Автор: Анна Полисученко

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд Казахстану у відставку. Призначений новий держсекретар і виконуючий обов'язки прем'єра.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новини Казахстану".

Прем'єр-міністр Аскар Мамін написав заяву про відставку. Тимчасово виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Республіки Казахстан став Аліхан Смаїлов. Члени уряду Казахстану продовжать виконувати свої обов'язки до затвердження нового складу уряду.

Також президент Казахстану звільнив з посади державного секретаря Кримбека Кушербаєва. Він призначив новим держсекретарем Ерлана Каріна.

На посаду першого заступника голови Комітету національної безпеки Республіки Казахстан призначений Мурат Нуртлеу. Раніше він обіймав посаду заступника керівника Адміністрації президента Республіки Казахстан.

Раніше ми писали, що президент Казахстану планує оголосити про відставку уряду.

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Казахстан