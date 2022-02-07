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Токаєв позбавив Назарбаєва довічного головування в Радбезі

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Казахстан, Понеділок 07 лютого 2022 13:39
Токаєв позбавив Назарбаєва довічного головування в Радбезі Фото: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Казахстанський лідер Касим-Жомарт Токаєв підписав поправки до закону щодо обмеження повноважень Нурсултана Назарбаєва. Документ позбавляє першого президента країни права довічно обіймати посаду голови Ради безпеки та Асамблеї народів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ.

Згідно з документом, президент Казахстану фактично затвердив відставку свого попередника, позбавивши його права на державний апарат.

Таким чином, указ скасовує необхідність узгоджувати з Єлбасою (лідером нації) питання внутрішньої та зовнішньої політики, а також кадрові призначення.

Відтепер Назарбаєв зможе лише виступати перед парламентом, входити до складу Конституційної ради, обіймати посаду почесного сенатора, а також бути присутнім на засіданнях уряду.

Нагадаємо, у кінці січня парламент Казахстану схвалив скасування повноважень Назарбаєва в Раді безпеки.

Зазначимо, Назарбаєв пішов у відставку з поста президента в 2019 році, але зберіг за собою посаду голови Ради безпеки країни.

Після того, як в країні спалахнули протести на початку січня, чинний президент Токаєв оголосив, що сам займе посаду керівника Радбезу.

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