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Токаев "по достоинству оценил шутку" Лукашенко о вступлении Казахстана в союзное государство

Фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (facebook.com/karasayinfo)
Автор: Александр Белоус

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев воспринял как "шутку" предложение Александра Лукашенко вступить в так называемое "союзное государство" России и Беларуси для получения ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Токаева.

"На днях президент Беларуси Лукашенко предложил Казахстану вступить в союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку", - сказал он.

По его словам, "необходимости в этом нет, поскольку существуют другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз".

"Что касается ядерного оружия, оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к договору о нераспространении ядерного оружия, договору о запрещении испытаний ядерного оружия и остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов", - добавил Токаев.

Предложение Лукашенко

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Казахстан может получить российское ядерное оружие, если вступить в "союзное государство" России и Беларуси. "В союз Беларуси с Россией надо вступать, и все: будет ядерное оружие на всех", - заявил он.

До этого военные министры РФ и Беларуси подписали соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Решение о применении размещенного в Беларуси ядерного оружия будут принимать в Москве. Оно будет находиться в белорусском хранилище под контролем РФ.

Затем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Евразийском экономическом форуме, заявил, что Россия и Беларусь являются одним государством, у которых "даже ядерное оружие одно на двоих".

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