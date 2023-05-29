Токаев "по достоинству оценил шутку" Лукашенко о вступлении Казахстана в союзное государство

"На днях президент Беларуси Лукашенко предложил Казахстану вступить в союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку", - сказал он.

По его словам, "необходимости в этом нет, поскольку существуют другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз".

"Что касается ядерного оружия, оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к договору о нераспространении ядерного оружия, договору о запрещении испытаний ядерного оружия и остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов", - добавил Токаев.

Предложение Лукашенко

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Казахстан может получить российское ядерное оружие, если вступить в "союзное государство" России и Беларуси. "В союз Беларуси с Россией надо вступать, и все: будет ядерное оружие на всех", - заявил он.

До этого военные министры РФ и Беларуси подписали соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Решение о применении размещенного в Беларуси ядерного оружия будут принимать в Москве. Оно будет находиться в белорусском хранилище под контролем РФ.