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На фоне угроз КНДР и Ирана: США провели успешные испытания новой ракеты комплекса ПРО

Фото: США провели успешные испытания новой ракеты против баллистики (missilethreat.csis.org)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты успешно провели испытание модернизированной системы ПРО Ground-Based Interceptor (GBI), которая способна сбить баллистические ракеты средней дальности, на фоне роста угроз со стороны Северной Кореи и Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Агентство по противоракетной обороне Пентагона провело испытания системы GBI, которая предназначена для перехвата баллистической ракеты на промежуточном этапе полета. GBI является ключевым элементом американской системы наземной обороны, которая рассчитана на отражение ракетных атак средней и большой дальности.

Перехватчик был запущен с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии в понедельник утром в ходе испытаний, которые, по словам агентства, продемонстрировали способность модернизированного вооружения "быстрее противодействовать угрозам".

Это стало первым испытанием трехступенчатой ракеты системы ​​GBI, работающей в двухступенчатом режиме. Таким образом, третья ступень получила команду не зажигаться и позволяла раньше выпустить боевую машину, обеспечивая ведение боя на более близкой дистанции.

Что известно об Ground-Based Interceptor

GBI представляет собой систему ПРО, которая создана для перехвата межконтинентальных баллистических ракет. Она состоит из разгонного блока, построенного Orbital Sciences Corporation, и боевой части производства Raytheon. Их интеграцию осуществляет Boeing Defense.

Трехступенчатая орбитальная ракета использует твердотопливные ракетные верхние ступени пусковой установки Taurus. Развернутая в США версия перехватчика имеет три ступени. Двухступенчатая версия была успешно опробована в 2010 году для использования в европейской системе противоракетной обороны НАТО как резервный вариант для стандартной ракеты Aegis System Standard Missile 3.

 

 

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