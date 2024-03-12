На фоне восстания банд. Премьер Гаити подал в отставку

Исполняющий обязанности премьер-министр Гаити Ариэль Генри уйдет в отставку, как только будут назначены переходный совет и временная замена, возглавлявшая страну после убийства в 2021 году ее последнего президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При правлении Генри вооруженные банды значительно увеличили свое богатство, влияние и территорию, что заставило его в конце февраля отправиться в Кению, чтобы заручиться ее поддержкой миссии безопасности при поддержке ООН для помощи полиции.

Однако в его отсутствие конфликт резко обострился, и Генри оказался в американской территории Пуэрто-Рико, а региональные лидеры призвали к скорейшей смене власти.

"Правительство, которое я возглавляю, уйдет в отставку сразу после создания (переходного) совета. Я хочу поблагодарить гаитянский народ за предоставленную мне возможность. Я прошу всех гаитян сохранять спокойствие и делать все возможное, чтобы мир и стабильность вернулись как можно скорее", - заявил Генри.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Генри может оставаться в Пуэрто-Рико или путешествовать в другие страны, но для того, чтобы он мог спокойно вернуться домой, необходимо, чтобы безопасность на Гаити улучшилась. Он сказал, что решение об отставке было принято в пятницу, 8 марта.

Предыстория

Беспорядки на Гаити начались в конце февраля после того, как исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Ариэль Генри улетел в Кению, чтобы согласовать развертывание иностранного контингента для борьбы с бандами. Группировка объявила войну премьеру, в частности, парализовав жизнь столицы и требуя отставки Генри.

По данным СМИ, банды контролируют на Гаити большую часть столицы, а также транспортные сообщения в остальной части страны. 4 марта в стране объявили чрезвычайное положение и ввели ночной комендантский час в столице после того, как банды захватили две тюрьмы и освободили около 4000 заключенных, в том числе причастных к убийству гаитянского президента Жовенеля Моиса в 2021 году.

Уже 9 марта банды Гаити объединились и совершили серию нападений на правительственные учреждения, полицейские участки, здание МВД и президентский дворец в столице. В ходе боев было убито около десятка нападавших.

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