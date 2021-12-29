ТКГ йде на канікули. Названа дата наступного засідання
Наступне засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) відбудеться 26 січня 2022 року. Раніше російська делегація відмовилася від позапланової зустрічі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram української делегації ТКГ.
"Наступне чергове засідання ТКГ відбудеться 26 січня 2022 року", - йдеться в повідомленні.
В українській делегації нагадали, що російській стороні було запропоновано 29 грудня поточного року провести позачергове засідання ТКГ. Планувалося обговорення порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Однак Росія відмовилася від зустрічі.
Нагадаємо, як зазначив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, російська сторона вважала проведення позачергового засідання "недоцільним".
Зазначимо, 28 грудня Україна запросила про проведення позачергового засідання підгрупи ТКГ для обговорення порушень перемир'я з боку бойовиків.