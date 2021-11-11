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ТКГ погодила доступ інспекторів МАГАТЕ на ядерні об'єкти Донбасу

Автор: Сергей Новиков

Тристороння контактна група (ТКГ) погодила доступ інспекторів МАГАТЕ на ядерні об'єкти на окупованому Донбасі. Вони мають перевірити умови зберігання ядерного матеріалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram української делегації.

"Учасники погодили можливість візиту інспекторів МАГАТЕ для здійснення перевірки місць зберігання ядерного матеріалу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ще однією позитивною новиною стало відкриття з боку тимчасово окупованих територій (хоча і з певними обмеженнями) єдиного діючого в Луганській області КПВВ "Станиця Луганська".

Нагадаємо, українська сторона вже тривалий час заявляє про те, що Росія блокує доступ до ядерних об'єктів на Донбасі.

Як відомо, крім шахти "Юнком", на якій при СРСР провели ядерний вибух, на Донбасі є ще два ядерних об'єкти, які має перевірити МАГАТЕ, - це одна медична установа в Луганську і дослідницький апарат в Донецьку.

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