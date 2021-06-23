В ТКГ змінилися два модератори ОБСЄ. Це може стати переломним моментом "Мінська", - Гармаш

"Сьогоднішнє засідання ТКГ може стати переломним в Мінському процесі. А може і не стати, але слабкий шанс є", - заявив він.

За словами Гармаша, Фріш та Морель, які були модераторами в ТКГ 6 та 7 років відповідно, лояльно ставилися до присутності в переговорному процесі бойовиків "ЛНР" та "ДНР".

"Фріш вчора на робочій групі побажав усього найкращого "громадянам Донбасу", але, чомусь, не пам'ятав про громадян України... Зараз скажу тільки, що навіть сьогодні Морель називав представників ОРДЛО від Росії - "главами делегацій", - пояснив він.

На думку Гармаша, нові модератори від ОБСЄ, які замінять послів Фріша та Мореля, можуть принести прогрес у переговорний процес в мінському форматі.

"У будь-якому випадку, ці люди пішли, а значить є шанс, що нові модератори будуть керуватися в дипломатичному процесі все-таки документами, а не "традиціями", - додав представник України в ТКГ.