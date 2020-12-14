У ТКГ оцінили можливість зміни закону про особливий статус ОРДЛО

Зміни в закон про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) поки не планують вносити. Це можливо лише за умови прогресу в переговорному процесі в Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Спроба номер п'ять. Навіщо влада хоче продовжити особливий статус ОРДЛО".

"І які-небудь суттєві зміни до цього закону (про особливий статус ОРДЛО - ред.) не можуть бути внесені до тих пір, поки ми будемо вважати це неможливим і поки не буде прогресу в переговорному процесі ТКГ", - сказав представник України в політичній підгрупі ТКГ, голова парламентського комітету з правової політики Андрій Костін ("Слуга народу").

Він нагадав, що на нормандському саміті в Парижі було введення в законодавство "формулу Штайнмайера". Однак включити цю формулу в закон про особливий статус ОРДЛО без внесення інших технічних змін неможливо.

Костін вважає режим припинення вогню великим досягненням, проте залишаються невирішеними питання обміну полоненими, розмінування та допуску міжнародного комітету Червоного хреста до утримуваних осіб у ОРДЛО.

"Якщо буде рух з боку російської делегації в рішенні, в тому числі і цих питань, тоді мова може йти і про якісь зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування", - уточнив представник України в ТКГ.

Нагадаємо, сьогодні спікер Верховної ради Дмитро Разумков проведе засідання з головами фракцій парламенту. На ньому розглядатиметься питання розгляду закону про особливий статус Донбасу.

Раніше РБК-Україна писало, що ТКГ вважають необхідним продовження дії нинішнього закону про особливий статус ОРДЛО ще на рік.