У ТКГ назвали причини загострення на Донбасі

За словами Гармаша, є декілька факторів загострення ситуації на Сході України.

"Один з них - геополітичний. Зустріч Байдена із Зеленським, Меркель із Зеленським. Ми бачили минулої весни перед самітом НАТО, коли були можливі позитивні рішення для України, речник МЗС Росії Марія Захарова говорила, що якщо триватиме мілітаризація України й зближення з НАТО, то це загострить ситуацію на Донбасі", - сказав представник ТКГ.

Росія використовує ситуацію на Донбасі як стримувальний фактор і як фактор шантажу, зокрема в геополітиці, повідомив він.

Також Гармаш повідомив, що другий фактор - внутрішньоросійський.

"Не забуваємо, що там вибори. Їм потрібна тема, яка мобілізує електорат. Тема України як ворога мобілізує сьогодні путінський електорат, зокрема й на окупованій території, залучаючи новостворених російських громадян до голосування", - зазначив він.

За його словами, на окупованій території зростає невдоволення тим, що заблоковані КПВВ, люди не можуть підтримувати родинні зв'язки, отримувати пенсії.

"І ось створюється на фронті ситуація, яка дозволяла б їм (бойовикам ОРДЛО і Росії, - ред.) виправдовувати закриття КПВВ. Вони говорять про те, що немає умов безпеки. Я б не відкидав і військовий фактор - це терор мирних жителів з метою очищення від них зони потенційної активізації військових дій", - заявив Гармаш.