За неделю свет вернули почти 50 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях, - ДТЭК

Всего за неделю с 10 по 17 апреля специалисты ДТЭК вернули свет для 43,6 тысячи семей в Донецкой области и почти 5,5 тысячи семей Днепропетровской области.

"Донецкая область - сейчас является эпицентром самых горячих боевых действий. Энергетики в условиях повышенного риска приходится возобновлять работу электросетей, чтобы обеспечить критическую инфраструктуру и жителей области светом. С начала полномасштабной войны энергетики возобновили поставки света в дома 4,3 млн семей из Донецкой области. - уже десятки раз из-за регулярных и длительных обстрелов", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Энергетики подчеркивают, что возвращают свет жителям области, когда получают разрешение и доступ к месту повреждения ВСУ и ГСЧС.

Напомним, что в марте энергетики ДТЭК вернули свет более 200 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.