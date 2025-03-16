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За неделю силы ПВО уничтожили более 850 вражеских целей, - Воздушные силы ВСУ

Воскресенье 16 марта 2025 16:26
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За неделю силы ПВО уничтожили более 850 вражеских целей, - Воздушные силы ВСУ Фото: силы ПВО уничтожили более 850 вражеских целей (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Силы обороны Украины уничтожили более 850 вражеских целей. Авиация и подразделения беспилотников нанесли десятки авиаударов по позициям россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

За неделю с 10 по 16 марта Силы обороны Украины продолжили активную борьбу с воздушными угрозами и успешно уничтожили более 850 вражеских целей. Среди них:

  • 1 баллистическая ракета "Искандер-М"/KN-23;
  • 515 ударных дронов Shahed;
  • 170 разведывательных БпЛА;
  • 172 беспилотника других типов.

Кроме того, авиация Воздушных сил осуществила более 160 самолетовылетов, из которых около 40 - на огневое поражение врага, более 80 - на прикрытие воздушного пространства. Украинские пилоты нанесли десятки авиаударов по позициям оккупантов, уничтожив командные пункты, логистические объекты и скопления войск.

Также подразделения беспилотных авиационных комплексов совершили 440 боевых вылетов, из них:

  • 327 - разведывательные миссии;
  • 113 - атаки FPV-дронами и сброс боеприпасов.

В результате этих ударов ликвидировано около 80 российских военных, а также уничтожено 19 укрытий и вражеских позиций. Украинские защитники продолжают уменьшать боевой потенциал оккупантов и контролировать воздушное пространство.

Потери РФ в Украине

За прошедшие сутки Силы обороны Украины нанесли удары по 17 районам сосредоточения личного состава, техники и вооружения оккупантов, а также по пункту управления, средству ПВО и артиллерийской установке.

За сутки с 15 на 16 марта потери России на фронте составили 1400 солдат. ВСУ также уничтожили 78 артиллерийских систем, 180 БПЛА оперативно-тактического уровня и 113 единиц автотехники.

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