Неделя начнется с дождей, но днем до +22: прогноз погоды на сегодня

Новая неделя в Украине с сегодняшнего дня, 26 сентября начнется с дождей, но не повсюду. При этом в южных регионах днем до +22 тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Ночью без осадков, но утром и днем дождь, его прогнозируют в западных и северных областях, на остальных территориях без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

в северных областях ночью +6 +9 градусов, днем +13 +16;

на западе ночью +7 +10, а днем +13 +15 градусов;

в восточных областях ночью +6 +9 градусов, днем +15 +18;

на юге страны ночью +10 +13, а днем +20 +22 градусов;

в центральных областях ночью +6 +9 градусов, днем +14 +17.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +8 +10 градусов, а днем +12 +14.