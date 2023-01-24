За неделю энергетики вернули свет для 46 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях, - ДТЭК

Львиная доля обновлений - в Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия. В течение недели энергетикам ДТЭК удалось с разрешения военных выполнить ряд ремонтов и восстановить свет для более 40 тысяч семей в 83 населенных пунктах Донецкой области.

Кроме того, удалось вернуть электричество жителям 6 населенных пунктов, обесточенным из-за обстрелов на Днепропетровщине. В ДТЭК сообщают, что снова со светом почти 6 тысяч семей.

"Специалисты операторов систем распределения ДТЭК Сети, несмотря на обстрелы и сложную ситуацию с боевыми действиями, продолжают возобновлять электросети с разрешением Вооруженных сил Украины и ГСЧС. С 24 февраля нам удалось вернуть свет уже 6,7 млн семей в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киеве. Значительной части из них - электроснабжение восстанавливали уже по меньшей мере 5 раз из-за регулярных обстрелов", - отмечает генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

Из-за массированных атак российской федерации на энергетическую инфраструктуру, в Украине продолжают происходить отключение электроснабжения.

"Энергетики делают все возможное для обеспечения комфорта в домах людей, но из-за обстрелов ситуация в энергосистеме остается сложной. Враг пытается сломить нашу волю и веру, но он не знает, что это невозможно. Победа уже очень близка", - подчеркивают в компании.

Напомним, с октября Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры.

В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.